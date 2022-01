Ringkonnaprokuröri Maija Päivineni Helsingi kohtus ette loetud süüdistuse järgi on endise siseministri Päivi Räsäneni väited, et homoseksuaalsus pole loomulik ja terve sättumus, seksuaalvähemuste võrdsust ja väärikust haavavad ning tekitavad põlgust ja viha, mistõttu on need käsitletavad vähemusrühma vastu viha õhutamisena.