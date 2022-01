Horvaatia valitsus palus presidendi jutu pärast vabandust

80 Horvaatia sõdurit teenis küll veel hiljuti Poolas Orzyszi eelpaigutatud NATO pataljonis, kuid nüüdseks on nad koju naasnud. Politico portaalis tsiteeritud horvaadi ajalehe Jutarnji List andmeil ei plaani nende riik tänavu uusi sõdureid enam Poola saata.

Kommivabriku külastamise järel öeldud Milanovići sõnad põhjustasid ka muidu segadust. Nimelt on nende president küll põhiseaduse järgi riigikaitse kõrgeim juht, aga igapäevaseid otsuseid NATO missioonide kohta langetavad kaitseministeerium ja valitsus. Kui riigipea on taustalt sots, siis valitsuses on praegu paremtsentristlik HDZ, kellega tal pole väga head läbisaamist.