ÜLEVAADE ⟩ Valgevenest hakkab saama Venemaa platsdarm

Venemaa-Valgevene praegu käivad ühisõppused Valgevene territooriumil on pannud analüütikud muretsema, et peale Venemaa piiride, kuhu USA luure hinnangul on koondunud ligikaudu 100 000 Vene sõjaväelast, kavatseb Moskva rünnata Ukrainat ka Valgevene kaudu.