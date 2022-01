Stoltenberg vastusest Venemaale: NATO ei lähe kompromissidele oma aluspõhimõtete osas

«NATO edastas oma ettepanekud Venemaale täna pärastlõunal, paralleelselt Ühendriikidega,» ütles üks alliansi ametnik.

Moskva nõudis muu hulgas, et NATO annaks lubaduse, et Ukrainast ei saa kunagi alliansi liiget.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg andis kolmapäeva õhtul pressikonverentsi alliansi kirjaliku vastuse kohta. Peasekretär on varem öelnud, et NATO on valmis kuulama Venemaa «muresid», kuid ei kavatse teha järeleandmisi oma aluspõhimõtetes.

Stoltenberg ütles pressikonverentsil, et NATO liitlased on teinud ettepanekud diplomaatilise lahenduse leidmiseks pingetele, mille on vallandanud Venemaa sõjajõudude suurendamine Ukraina piiri lähedal, kuid on endiselt valmis halvimaks.

«Me pöördume nüüd taas Venemaa poole, et püüda jätkata dialoogi ja leida poliitiline lahendus,» ütles Stoltenberg pärast seda, kui allianss saatis Moskvale kirjaliku vastuse venelaste julgeolekunõudmistele.

«Loomulikult loodame ja teeme tööd hea lahenduse ja pingete leevendamise nimel, kuid oleme valmis ka halvimaks,» sõnas Stoltenberg.

Stoltenberg kinnitas samas, et NATO teatas Venemaale edastatud kirjalikus vastuses, et ei lähe kompromissidele oma aluspõhimõtete osas.

«Me andsime selgelt mõista, et me ei lähe kompromissidele meie aluspõhimõtete osas, ja üks neist seisneb selles, et igal riigil on õigus valida ise oma tee,» ütles Stoltenberg, kommenteerides NATO vastust Venemaale.

«NATO austab otsuseid, kui riigid otsustavad astuda alliansi liikmeks, nagu näiteks Ukraina, või mitte astuda nagu Soome ja Rootsi,» lausus ta.

Stoltenbergi sõnul pakub NATO Moskvale algatusi riskide vähendamiseks ja esinduste töö taastamiseks.

«Venemaa katkestas suhted allianssiga ja see raskendab meie dialoogi. Seetõttu on meil vaja taastada meie esindused Moskvas ja Brüsselis. Samuti on meil vaja taastada täieliku võimsuseni kommunikatsioon sõjalistel teemadel,» ütles Stoltenberg ajakirjanikele.

Peasekretäri sõnul on NATO valmis rääkima Venemaaga julgeoleku teemadel.

Stoltenberg rõhutas, et Venemaa peab viima oma väed välja Ukrainast, Gruusiast ja Moldovast. Samuti on vaja tõsist dialoogi relvastuskontrolli, seal hulgas tuumarelvade küsimuses.