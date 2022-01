Abay linnaosa näeb suures osas välja, nagu kunagine pilpaküla Tallinnas Ülemistel lennujaama taga. Majad on ehitatud odavast materjalist ja järk-järgult. Kohe on näha, et tegemist pole linna kõige jõukama rajooniga. Inimesi liigub tänavatel vähe ja kui keegi ka vastu tuleb, siis palvele pildistada vastatakse järsult eitavalt.