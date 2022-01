Euroopa Liit pöördus Leedu-Hiina tüliga WTO poole

«Pöördumine WTO poole ei ole otsus, mille me tegime kergelt,» ütles ELi kaubandusvolinik Valdis Dombrovskis. «Kuid pärast mitut tulutut katset küsimus vastastikku lahendada, ei näe me muud teed, kui paluda WTO-lt vaidluse lahendamise konsultatsioone Hiinaga,» lisas ta.

Leedu, mis on üks Euroopa Liidu väiksemaid riike, pälvis juulis tähelepanu, kui lubas Taiwanil avada esinduse Vilniuses. Otsus vihastas Pekingit, mis ei tunnusta Taiwani riigina, vaid peab seda enda mässuliseks provintsiks.

WTOsse pöördumisega paneb EL õla alla Leedu ärijuhtide ja ametnike süüdistusele, et Hiina on tüli tõttu tõkestanud importi Leedust ja kehtestanud muid majanduspiiranguid.

Dombrovskis ütles, et blokk üritab leida riiule diplomaatilist lahendust ja on tõstatanud küsimuse hiljutistel kohtumistel Hiina esindajatega.

USA on selles vaidluses avaldanud Euroopa Liidule ja Leedule toetust.

Hiina seevastu sarjas kaebuse esitamist WTO-le. «Väited Hiina sunnimeetmetest Leedu vastu on alusetud ja vasturääkivad,» ütles välisministeeriumi pressiesindaja Zhao Lijian ja lisas, et küsimus on poliitiline, mitte majanduslik.