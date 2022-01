«Käesolevaga nõuab prints Andrew vandekohtuga protsessi kõigis punktides, mis on kaebuses välja toodud,» kirjutasid siniverelise juristid eile USAs Manhattani föderaalkohtule esitatud dokumentides. Samuti rõhutasid juristid, et Yorki hertsog eitab, et Epstein kupeldas talle tüdrukuid.