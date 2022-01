1992. aastal avaldatud «Maus» kirjeldab holokausti toetudes intervjuudele, mida Spiegelman viis läbi oma Auschwitzi koonduslaagris ellu jäänud isaga. Käsitsi joonistatud mustvalgetel illustratsioonidel on juute kujutatud hiirte ja natse kassidena.

McMinni maakonna koolinõukogu otsustas jaanuaris kokku tulles, et romaanis sisalduvad vandesõnad on ebakohased 8. klassi õppekavas pruukimiseks. Kohtumise protokollist selgub, et koolipiirkonna direktori Lee Parkinsoni väitel sisaldab raamat tahumatut ja taunitavat keelekasutust.