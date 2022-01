Uus-Meremaa peaministri reiting on langenud enneolematult madalale

Rahulolematust on põhjustanud tema reageerimine COVID-19 pandeemiale ja kahtlused majanduskasvu suhtes.

Neljapäeval avaldatud 1News-Kantari küsitluse kohaselt eelistas Ardernit peaministrina 35 protsenti küsitletuid. Samas näitas see, et tema vasaktsentristlik koalitsioonivalitsus on 2023. aasta lõpus toimuvatel valimistel endiselt võidukursil.

Opositsiooniliider Chris Luxoni reiting eelistatud peaministrina kerkis 13 protsendilt 17-le.

Luxon asus äsja juhtima konservatiivset Rahvaparteid, mis on kärpinud vahet Arderni Tööparteiga viie protsendipunkti võrra – nende toetus on vastavalt 32 ja 40 protsenti.

Arderni populaarsus langes 2019. aasta lõpus, kui vaid 36 protsenti hindas teda eelistatud peaministriks. Samas kerkis see enne 2020. aasta valimisi rekordilise 63 protsendini eelkõige tänu edusammudele võitluses COVID-19-ga.

Sestsaadik on kriitikud teda süüdistanud selles, et ta pole suutnud poliitikat piisavalt kiiresti kohandada, et tulla toime delta- ja omikronvariantide väljakutsetega.

Samuti on olnud rahulolematust karmi piiripoliitikaga, mis raskendab välismaal asuvate kiivide kojunaasmist, kuigi Arderni kaitsjad rõhutavad, et riigis on viie miljoni elaniku kohta ainult 52 viirussurma.

Arvamusküsitlus näitas, et 49 protsenti vastanuist olid pessimistlikud majanduse suhtes, vaid 22 protsenti ootas järgmise 12 kuu jooksul paranemist.

Uus-Meremaa aastainflatsioon oli 30 aasta kõrgeim 5,9 protsenti, mille põhjuseks oli eluasemeturu ülekuumenemine.

1News-Kantari uuringus küsitleti 22.-26.jaanuarini 1000 hääleõiguslikku kodanikku.