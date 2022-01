Kiievi linnapea kritiseerib Saksamaad relvatarnete tõttu

Küsimusele, milline on Klitško hinnang Ukraina piiri äärde kuhjatud Vene vägede ohule, vastas endine poksi raskekaalutšempion, et loodab rahumeelset lahendust, kuid mitte sellist, mis saavutatakse Ukraina kulul.

«See konflikt on kunstlikult tekitatud. Kui keegi oleks öelnud kümme aastat tagasi, et Venemaa okupeerib Krimmi ning et okupeeritakse Donetsk ja Donbass, et konfliktis sureb 13 000 Ukraina kodanikku, siis ei oleks keegi seda uskunud. Kuid see on praegune karm reaalsus,» lausus Klitško Deutsche Wellele.

Rääkides Vene-Valgevene ühisõppustest vaid 100 kilomeetrit Kiievist põhjas, märkis Klitško: «Me kardame sõda. See oleks õdusunenägu – meile, meie riigile, meie majandusele ja meie inimestele.»

«Olukord on praegu eskaleerumas ja kõik räägivad võimalikust sissetungist Ukrainasse. Meil ei ole valikut. Me peame oma riiki kaitsma. Me peame kaitsma oma tulevikku, oma visiooni, oma väärtusi ja oma peresid. Me ei kavatse kedagi rünnata,» rääkis meer.

Samas väljendas ta rahulolematust Saksamaa valitsuse osas: «Ma olen pettunud Saksamaa valitsuse otsustes. Iga kord, kui me räägime kaitserelvastusest, tõkestab Saksamaa kellegi tarned.»

Klitško palus Saksamaal ümber mõelda, öeldes, et relvasid on vaja enesekaitseks: «Saksamaa on üks tähtsamaid riike Euroopas. Me vajame Saksamaa toetust paljudes valdkondades. Me jagame samu väärtusi. Me ei saa esitada nõudmisi, kuid me palume relvastust – ja ma tahan seda rõhutada – enesekaitseks.»

Vitali Klitško. FOTO: Evgen Kotenko/Zuma Press/Scanpix

Endine poksija, kes on elanud enamiku oma sportlaskarjääri jooksul koos vend Wladimiriga Saksamaal, toonitas, et vaatamata kriitikale on Saksamaa tema jaoks teine kodu.

«Saksamaa on alati toetanud meid püüetes ehitada üles kaasaegne euroopalik riik,» lausus ta, lisades, et on mõnevõrra pettunud, et Saksamaa toetusel on omad piirid.

Sellegipoolest usub Klitško, et Ukraina soovid on selged: «Ukraina on otsustanud. Meie tee, meie areng ja meie tulevik on Euroopa peres – kaasaegse ja demokraatliku riigina, millel on euroopalikud ideaalid.»

Kuigi Ukraina on Klitško sõnul alles noor demokraatia, ei sobitu Ukraina visioon euroopalikust tulevikust oma idanaabri Venemaa nägemusega.