USA, Suurbritannia, Kanada ning Austraalia – neli riiki viiest, kes kuuluvad Viie silma luureliitu, on tühjendamas oma Kiievi saatkonda, kuigi Euroopa Liit kui ka lahkujad ise on sammu pehmendanud, sõnades, et tegu pole mitte evakuatsiooni, vaid vabatahtliku lahkumise ning protokollilise tegevusega kõrgendatud ohutasemest lähtuvalt.