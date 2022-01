EL taunis Venemaa otsust keelata mitme EL-i ametniku sisenemine riiki

«Vastavalt vastastikkuse ja võrdsuse põhimõttele on Vene pool otsustanud pikendada EL-i liikmesriikide ja institutsioonide esindajate nimekirja, kel on keelatud Venemaale siseneda,» teatas avalduses Vene välisministeerium.

Moskva teatel on meede suunatud ka «Euroopa erasõjafirmade vastu, mis tegutsevad maailma eri piirkondades». See viitab asjaolule, et Moskva otsus on ka vastus EL-i sanktsioonidele, mis on seotud Vene erasõjafirmaga Wagner.