Biden saadab lähiajal väikese hulga USA sõjaväelasi Ida-Euroopasse

USA-l on juba kümneid tuhandeid sõjaväelasi Lääne-Euroopas, kuid Pentagon arutab väikeste täiendavate jõudude saatmist pingelisele idatiivale.

Pentagoni pressiesindaja John Kirby ütles sel nädalal, et USA on Ukraina vastasseisu tõttu pannud «kõrgendatud valmisolekusse 8500 sõjaväelast».

Enamikku neist kasutataks NATO kiirreageerimisjõudude tugevdamiseks, kui see vajalikuks osutub.

Ukraina ei ole NATO liige ja USA on öelnud, et ei saada oma sõjaväelasi seda riiki kaitsma. Washington kardab samas, et kui Venemaa Ukrainat ründab, võib konflikt laieneda naaberriikidesse, mis kuuluvad allianssi.