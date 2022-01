Kanada veokijuhid protestivad vaktsineerimiskohustuse vastu

Ottawa politseiülem Peter Sloly ütles reedel, et need protestid on üleriigilise ulatusega ja massiivsed.

«Kahjuks on need oma iseloomult polariseerivad,» lausus ta.

Tema sõnul kinnitasid protesti korraldajad politseile, et tegu on rahumeelse üritusega, kuid hoiatasid, et mõned inimesed võivad sellega ühineda, et «õhutada viha ja vägivalda».