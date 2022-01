Itaalia parteijuhid on hädas uue presidendi valimisega

Parlamendiliikmed ja piirkondlikud delegaadid hääletasid laupäeval juba seitsmendat korda. Mitu parteijuhti kinnitas, et nende esindajad loobuvad hääletusest või lasevad kasti täitmata sedeli, mis tähendab, et võiduks vajaliku 505 hääle kokkusaamine on võimatu.