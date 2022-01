USA idarannikut nahutab võimas lumetorm

Enim said laupäeva hommikul lumetormist räsida New York ja Boston, kuid mõju oli tunda mujalgi Kesk-Atlandi osariikides.

New Yorgis oli hommikuks maha sadanud kümme sentimeetrit lund.

Linnapea Eric Adams säutsus reedel Twitteris, et oodata on 30 sentimeetri jagu lund ja hoiatas: «Emakesel loodusel on kalduvus toimida oma suva järgi.»