Ukraina separatistlike piirkondade elanikud saavad minna Vene armeesse

Viktor Vodolatski ütles laupäeval, et alates 2014. aastast Vene-meelsete separatistide kontrolli all olevate alade elanikud kardavad Ukraina vägede rünnakut ning need, kellel on olemas Vene pass, on armeesse teretulnud.

«Juhul kui (territooriumil) elavad Vene kodanikud soovivad ühineda Vene relvajõududega, siis Rostovi piirkondlik sõjaväekomissariaat registreerib ja värbab nad,» ütles naabrussuhete parlamendikomisjoni asejuht Vodolatski uudisteagentuurile TASS.

Venemaa on andnud passid enam kui 500 000 piirkonna elanikule. Vodolatski ütles, et ajateenijad teenivad aega Venemaal, kuid see jätab avatuks võimaluse, et nad saavad liituda igasuguste tulevaste invasioonijõududega.

Venemaa on koondanud Ukraina piirile pea 100 000 sõjaväelast. USA kaitseminister Lloyd Austin ütles reedel, et president Vladimir Putin võib kasutada ükskõik millist osa hinnanguliselt 100 000 sõjaväelasest, et vallutada Ukraina linnad ning «märkimisväärne territoorium» või viia ellu «sunniviisilisi, või provokatiivseid poliitilisi tegusid».

Venemaa eitab invasiooni kavandamist, kuid kinnitab, et Ukraina on julgeolekuoht ning nõuab NATO-lt lubadust mitte võimaldada Ukrainal iial alliansiga liituda, lisaks relvastuse saatmise lõpetamist Vene piiri lähedale ning vägede väljaviimist Ida-Euroopast.

USA ja NATO lükkasid nõudmised sellel nädalal ametlikult tagasi, kuigi Washington tõi välja küsimused, mille osas läbirääkimised on võimalikud, pakkudes lootust, et võib leiduda viis sõja vältimiseks.