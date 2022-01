LISARELVASTUST EESTISSE ⟩ Suurbritannia pakub NATO-le sõjalise kohalolu suurendamist Euroopas

Ettepanek tehakse arvatavalt NATO sõjaväejuhtide kohtumisel järgmisel nädalal. London võib kahekordistada sõdurite arvu Ida-Euroopas, mis praegu on umbes 1150 ning saata kaitserelvastust Eestisse, teatas tema büroo.

«See pakett saadaks Kremlile selge sõnumi, me ei tolereeri nende destabiliseerivat tegevust ning seisame alati oma NATO liitlastega, kes on silmitsi Venemaa vaenulikkusega,» ütles Johnson avalduses laupäeva õhtul.

«Ma olen andnud relvajõududele korralduse valmistuda järgmisel nädalal suunduma Euroopasse, tagamaks seda, et suudame toetada oma NATO liitlasi maismaal, merel ja õhus,» lisas ta.

Briti liidri sõnul, kui Venemaa president otsustab valida Ukrainas «veresauna ja hävingu», siis see oleks «Euroopa jaoks tragöödia».

«Ukraina peab olema vaba, et valida omaenda tulevikku,» ütles ta.

Johnson ütles reedel, et arutab Ukrainat lähipäevil Putiniga. Samuti kavatseb ta järgmisel nädalal regiooni külastada.

Suhted Venemaa ja lääneriikide vahel on halvimad alates külmast sõjast ning Venemaa on toonud naaberriigi Ukraina piirile kümneid tuhandeid sõdureid.

ÜK ametnikud suunduvad Brüsselisse, et vormistada oma sõjalise pakkumise üksikasju pärast seda, kui ministrid on samuti esmaspäeval arutanud erinevaid võimalusi.

Suurbritannial on juba enam kui 900 sõjaväelast Eestis ning enam kui sada on hetkel Ukrainas, osaledes treeningmissioonil, mis algas 2015. aastal.

Umbes 150 sõjaväelast on saadetud Poola. Briti sõjalaev HMS Prince of Wales on valmis liituma tegevusega mõne tunni jooksul, kui pinged peaksid kasvama, teatas Downing Street.