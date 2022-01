Suurbritannia kavandab sanktsioone, mille eest Putini oligarhid end peita ei saa

Ministri sõnul on kavas laiendada sanktsioonide tööriistakasti nii, et sihikul oleks «mis tahes Kremli ja Venemaa režiimi huve järgiv ettevõte».

«Mida seadus meil teha lubab, on tabada palju laiemat ringi sihtmärke, nii et ei saa olla kedagi, kes arvab, et on nende sanktsioonide suhtes immuunne,» lisas ta.