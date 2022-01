Ukraina kriis tõi päevavalgele Saksamaa poliitika nõrga koha

Nord Stream 2 ja Rosneftiga seotud endine kantsler Gerhard Schröder, samuti sotsiaaldemokraatide (SPD) ridadest, hoiatab aga Kiievit «mõõgatäristamise» eest ja räägib, et Venemaa sõjalised ettevalmistused on reaktsioon NATO õppustele Balti riikides ja Poolas.

Valitsuse juhtparteist kostuvad vastuolulised hääled hägustavad Scholzi sõnumit, et Saksamaa on Venemaa ohu puhul liitlastega ühtne.

«Saksa välispoliitika suurim häda on praegu kantsleri partei SPD,» kirjutas nädalakiri Spiegel. Spiegeli hinnagul tunneb suur osa vasaktsentristlikust SPD-st ikka veel Moskva suhtes sümpaatiat.

Partei peasekretär Kevin Kühnert hoiatas hiljuti rahvusvahelise konflikti esilemanamise eest, mis mataks maha projektid, «mis alati on kellelegi pinnuks silmas».

Kaitseminister Christine Lambrecht, samuti sotsiaaldemokraat, oli jaanuari algul seisukohal, et torujuhtme tulevikku ei tohi siduda Ukraina kriisiga. Hiljem leidis ta siiski USA ja teiste võtmeliitlaste surve alla jäädes, et Venemaa sissetungi korral on kõik võimalused laual.