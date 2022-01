Lavrov: Venemaa tahab Ühendriikidega võrdseid suhteid

«On palju näiteid, kui ameeriklased lähtusid üksnes oma pragmaatilistest, rahvalikult öeldes omakasupüüdlikest huvidest. Washington on oma tegevuses rahvusvahelisel areenil pragmaatiline, kuskil utilitaarne,» ütles Lavrov telekanalile Pervõi kanal.

Välisministri väitel on USA poliitika «keeruline süsteem, mis sageli muudab kõige olulisemad globaalse julgeoleku ja stabiilsuse küsimused parteisiseste mängude, ühe või teise osariigi senaatori huvide pantvangi».

«Igasse seadusesse saab sisse kirjutada ebaolulisi muudatusi. Nad on nii harjunud elama. Aga teistel pole sellest kergem,» ütles ta.

«Meil on samuti omad huvid, tegurid, elu. Igaühel on omad. Olles õppinud kibedast kogemusest, ei taha me jääda positsiooni, kus meie julgeolekut iga päev riivatakse,» lausus Lavrov.