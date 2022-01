Kiiev ärgitas Venemaad vägesid eemale tõmbama

Kreml on paigutanud Ukraina piiri äärde üle 100 000 sõduri ja raskesoomuki ja Lääs kardab Kremli sissetungi.

«Diplomaatia on ainus vastutustundlik viis,» ütles Kuleba.

Moskva on eitanud sissetungiplaane ja öelnud, et ei taha sõda, vaid otsib Washingtonilt ja NATO-lt julgeolekutagatisi, et ohjeldada alliansi idasuunalist laienemist.