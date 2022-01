Fešenko juhitav organisatsioon tegeleb põgenike asemel nüüd peaasjalikult raskustesse sattunud harkivlaste abistamisega, kuid on tema kinnitusel valmis vajadusel taas konflikti teele jäävatele ukrainlastele käe ulatama.

Nüüd on käes tööpäeva lõpp. Majja siseneb üks Fešenko kaastöötajatest, kes astub joonelt kõrvaltuppa omi asju ajama. Külaliste saabudes on Stantsia Harkivis reegel, et sellises olukorras peab ruumides viibima korraga vähemalt kolm ühenduse inimest, sest paljugi, mis võib juhtuda. Ka ähvardused pole abiühenduses töötavatele naistele võõrad.