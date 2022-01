ÜLEVAADE ⟩ Põhja-Korea näib raketilennutamisega valmistuvat tuumakatsetuseks

«Põhja-Korea tegi samasuguseid katsetusi oma arendatavate keskmaa- ja kaugmaa-raketitehnoloogiaga 2017. aastal,» kirjutas Twitteris diktatuuririigi teemasid analüüsiva veebilehe NK News asutaja Chad O’Carroll. «Nii et see võib viidata, et tänane (eilne – toim) katsetus puudutas üht neist raketitüüpidest – või võimalik, et midagi uut. Teisisõnu on see suur asi.»