Lavrov: Venemaa vajab läänelt juriidiliselt siduvaid julgeolekutagatisi

«Nüüd teame, mida lääne sõnad väärt on. Me ei otsi mitte ainult tagatisi, poliitilisi kohustusi «paberil», vaid ka õiguslikult siduvaid garantiisid, mis tagaksid julgeoleku kogu Euroopa kontinendil täielikult ja võrdselt Venemaa õigustatud huve arvesse võttes,» ütles Lavrov telekanali Rossija 1 saates.

Ministri sõnul on nüüd käes tõsised probleemid just seetõttu, et lääneriigid käitusid Venemaa huvide suhtes hoolimatult ja ebaausalt.