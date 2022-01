ÜRO Julgeolekunõukogu arutab Ukraina kriisi

USA teatas esmaspäeval, et on istungil valmis tõrjuma «igasugust Moskva esitatavat desinformatsiooni».

«Venemaa üritab tõenäoliselt blokeerida istungi korraldamist, kuid julgeolekunõukogu on ühtne. Meie hääled on ühtsed ja kutsuvad Venemaad selgitusi andma,» ütles USA suursaadik ÜRO-s Linda Thomas-Greenfield ABC Newsile. «Me läheme istungile valmis neid kuulama, kuid me ei lase end nende propagandast eksitada. Ja me oleme valmis reageerima igasugusele desinformatsioonile, mida nad üritavad istungil levitada.»