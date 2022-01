ÜRO: Taliban on tapnud üle saja endise valitsustöötaja

Talibani ametiisikud lükkasid väited esmaspäeval ümber, väites, et kajastatud surmajuhtumid on seotud «isikliku vaenuga» ja neid uuritakse. «Islamiemiraat ei ole alates amnestia väljakuulutamisest kedagi tapnud,» teatas Talibani siseministeerium Twitteris.

ÜRO raport märkis, et lisaks poliitilistele tapmistele on piiratud naiste vabadusi ja õigust protestida. Rünnakute, hirmutamise, meelevaldse vahistamise sihtmärgiks on jätkuvalt ka inimõiguslased ja meediatöötajad.