Biden hoiatas Venemaad diplomaatia hülgamise eest seoses Ukrainaga

USA suursaadik Linda Thomas-Greenfield ütles seal, et pärast umbes 5000 Vene sõduri Valgevenesse õppustele toomist on ilmnenud tõendeid, et Moskva plaanib laiendada oma kohalolu Valgevene-Ukraina piiril veebruari alguses rohkem kui 30 000 sõdurini.