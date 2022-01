Isegi kui meid mitte miski muu Venemaaga ei seo, siis teeb seda ajalugu, mh setude ajalooline asuala. Tõsi küll, mitmesuguste asjaolude tõttu on enamik setusid siinpool piiri ja sinnapoole on jäänud peamiselt vanainimesed, kuid selle rahvakillu käekäik on siiski ka meile tähtis. Sestap vaatame korraks otsa sellele kummalisele fenomenile, et mis ja milleks praegu toimub ning mis rolli mängivad siin kohtumajad.