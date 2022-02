FBI: Hiina on jultunum ja ohtlikum kui kunagi varem

«Ma olen sellest ohust alates direktoriks saamisest palju rääkinud,» ütles 2017. aastal ametisse määratud Wray. «Kuid tahtsin sellele täna siin keskenduda, sest see on tõusnud uuele tasemele – see on jultunum, kahjulikum kui kunagi varem ja on elutähtis, et me sellele ohule koos keskenduks.»