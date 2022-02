Putin kohtub täna Moskvas Orbániga

Kremli teatel on valitsusjuhtidel kavas arutada kaubandus- ja energeetikaküsimusi kui ka praeguseid Euroopa julgeolekuprbleeme, millega viidatakse Venemaa vastasseisule lääneriikidega Ukraina pärast.

Orbán on sõnanud, et üritab Putiniga kokku leppida Vene gaasi tarnete suurendamise üle Ungarisse – seda ajal, mil osad ELi riigid on Venemaad süüdistanud gaasitarnete tagasihoidmises ning energiakriisi võimendamises.