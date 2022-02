Almatõs elav Nasreddin Hodžajev, on eestlaste suur sõber. FOTO: Remo Tõnismäe

Kasahstanis elav usbeki rahvusest Nasreddin Hodžajev ei usu, et jaanuari alguses riigis rahvarahutustes osalenud inimesed olid terroristid, nagu väidab riigivõim. Pigem olid need vaesusest meeleheitele aetud inimesed, kes on sunnitud elama ebainimlikes tingimustes.