Orbán lubas aastatepikkust koostööd Putiniga

Orbán sõitis Moskvasse sellest hoolimata, et opositsioon süüdistas teda riigi huvide reetmises ja läänes on kasvamas hirm Venemaa võimaliku rünnaku ees Ukrainale.

Kuid 2010. aastast NATO-liikmesriiki Ungarit juhtinud Orbánil on Putiniga sõbralikud, Brüsseliga aga viimasel ajal keerulised suhted.

«See on meie 13. kohtumine. See on haruldus. Sisuliselt kõik, kes olid minu kolleegid EL-is, enam seda pole,» ütles Orbán teisipäeval Kremlis Putini vastas istudes.

Ungari valitsusjuht ütles, et ei kavatse võimult lahkuda ja eeldab võitu aprillikuistelt valimistelt, mis on kujunemas tema raskeimaks katsumuseks pärast ametisseastumist.

«Mul on suured lootused, et saame veel pikki aastaid koostööd teha,» ütles ta.

«Minu tänane visiit on osalt ka rahumissioon. Tahaksin kinnitada, et ükski Euroopa Liidu juht ei taha sõda ega konflikte. Oleme valmis ratsionaalseks kokkuleppeks,» ütles Orbán.

Putin tänas Orbánit suure panuse eest Vene-Ungari suhetesse ja kinnitas, et arutab temaga julgeolekuolukorda Euroopas.

Enam kui viis tundi kestnud kõneluste järel leidis Orbán, et lääne ja Vene erimeelsused Ukraina kriisi küsimuses on «ületatavad».

«Olukord on tõsine, erinevused on sisulised,» ütles Orbán ajakirjanikele.

«Aga senised erinevused lähenemises on ületatavad, on võimalik teha leping, mis tagab nii rahu kui ka Venemaa julgeoleku ning on vastuvõetav ka NATO liikmetele.»

Orbán oli varem öelnud, et soovib suurendada gaasiimporti Venemaalt ajal, mil mõned Euroopas süüdistavad Moskvat energiakriisi korraldamises, et Euroopa riike survestada.

«Tahaksin meie tänasel kohtumisel jõuda eesmärgini suurendada tarnete mahtu,» ütles Orbán Putinile kõneluste alguses.

Vene president tõdes pärast kohtumist ajakirjanikele, et erinevalt mõnest teisest Euroopa riigist ei ole Ungaril järgmisel aastal gaasitarnetega probleeme.

«Gaasimahud Euroopasse on kahanenud umbes 40 protsendini ja järgmisel aastal on meie partneritel Euroopas ilmselt probleeme. Ungaril neid ei ole, sest on kokku lepitud lisamahud,» ütles Putin.

Ungari opositsioon ütles eelmisel nädalal, et Putiniga kohtudes julgustab Orbán kaudselt Vene presidenti praegust pingelist olukorda veelgi teravdama.

USA president Joe Biden süüdistas Venemaad kavatsuses rünnata Ukrainat ja hoiatas karmide majandussanktsioonide eest, kui see teoks saab.

Venemaa omalt poolt eitab igasugust invasiooniplaani, kuid nõuab koos mitmete muude julgeolekutagatistega, et Ukrainal ei lubataks kunagi liituda USA juhitava NATO-ga.

Orbáni visiit oli ilmselt ebamugav Ungari liitlastele Euroopa Liidus, eelkõige Poolale.

Varssavi on olnud Budapestiga ühisrindes Brüsseli vastu muu hulgas õigusriigi küsimuses, kuid seda pahandavad Orbáni sidemed Putiniga.

Poola peaminister Mateusz Morawiecki külastas teisipäeval Kiievit, et pidada läbirääkimisi Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga, keda toetab Lääs.

Orbán ei ole ühinenud EL-i üldise ärevusega Vene vägede suurendamise pärast Ukraina piiril.

1999. aastal NATO-ga ja 2004. aastal EL-iga ühinenud Ungari on Ukraina osas, millega tal on lühike maismaapiir, võtnud leebema joone.

Ungari kaitseminister Tibor Benkő ütles teisipäeva hommikul, et juhid peaksid hoiduma «külma sõja retoorikast».