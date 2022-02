Putini väitel eiras lääs oma vastustes Venemaa keskseid julgeolekunõudmisi

«Me analüüsime hoolikalt kirjalikke vastuseid, mille saime Ameerika Ühendriikidelt ja NATO-lt,» lausus Venemaa president eile õhtul Moskvas pressikonverentsil pärast kohtumist Ungari peaministri Viktor Orbániga. «Aga juba on selge, et Venemaa fundamentaalseid muresid eiratakse.»

Putin leidis, et lääs pole küllaldaselt kaalunud Venemaa kolme peamist nõudmist, mis puudutavad NATO laienemist, ründeüksuste mitte paigutamist Venemaa piiri lähistele ja alliansi sõjalise taristu viimist samasse seisu, kus see oli 1997. aastal. «Eirates meie muresid, viitavad USA ja NATO riikide õigusele vabalt valida, kuidas nad tagavad oma julgeolekut,» lisas Venemaa liider, kelle väitel on see aga vaid asja üks pool. «Teine tähtis osa ütleb, et on lubamatu enda julgeoleku tugevdamine teiste julgeoleku arvel.»