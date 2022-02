Putin: Ukraina NATO-liikmesus võiks viia konfliktini Krimmi pärast

«Ukraina enda doktriinides seisab, et nad kavatsevad Krimmi tagasi võtta, sealhulgas sõjaliste vahenditega. Jutt pole sellest, mida nad avalikkusele räägivad, see on dokumentides kirjas,» ütles Putin pressikonverentsil pärast kõnelusi Ungari peaministri Viktor Orbániga.

«Kujutagem ette, et Ukraina on NATO liige ... ning alustab operatsiooni Krimmis, praegu ma ei räägigi Donbassist,» jätkas Putin.

Seejuures nimetas ta annekteeritud Krimmi Venemaa suveräänseks territooriumiks.

«Kujutagem ette, et Ukraina – NATO riik alustab neid sõjalisi operatsioone. Mis, kas me peame NATO blokiga võitlema? Kas keegi mõtles sellele? Tundub, et ei.»

Putini sõnul ei ole «avatud uste» põhimõte NATO dokumentides fikseeritud. «Nad ütlevad, et see on avatud uste poliitika. Kust see tuli? Kuhu see on sisse kirjutatud? Mitte kuskile,» rääkis ta.