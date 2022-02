Erdoğan püüab Ukrainasse rahu tuua

Türgi veteranjuht loodab, et Putini ja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi vahendamine hoiab ära Venemaa pealetungi, mis Washingtoni hoiatuse kohaselt võib alata veebruari keskpaigaks.

Tema ambitsioonika ponnistuse panused on suured ja võimalik tasu rikkalik. Moskva suhtub sellesse siiski ettevaatlikult.

Analüütikud usuvad, et tõsine konflikt Ukrainas võib rängalt kahjustada Türgi majandust ja ohustada Erdoğani võimalusi pikendada oma valitsusaega 2023. aasta valimistel kolmandasse aastakümnesse.

Samuti võib see sundida Ankarat valima poolt Putini ja traditsiooniliste lääneliitlaste vahel, kes on Erdoğani suhtes muutunud kannatamatuks.

Analüütikud arvavad, et edu Venemaa sissetungi ärahoidmisel võiks rõhutada Türgi tähtsust alliansile ja soojendada üles Erdoğani jahedad suhted USA presidendi Joe Bideniga.

«See on Türgi jaoks võimalus oma staatust tõsta ja NATO-s kujundlikult öeldes koerakuudist välja tulla,» ütles Asli Aydintasbas Euroopa Välissuhete Nõukogust AFP-le.

«Erdoğan on arendanud Putiniga ainulaadse isikliku suhte, mis hõlmab nii konkurentsi kui konsensust, võimaldades neil toetada Liibüas, Kaukaasias ja Süürias eri pooli.»

Nende suhted purunesid, kui Türgi tulistas 2015. aastal Süüria piiri lähedal alla Vene sõjalennuki, kuid paranesid märgatavalt pärast seda, kui Putin helistas esimese riigipeana Erdoğanile ööl, mil too 2016. aastal riigipöördekatse üle elas.

Enamik lääne liidreid ootas päevi, enne kui Erdoğani avalikult toetas – analüütikute sõnul tõukas see otsustusvõimetus Türgi järgnevatel aastatel Venemaale lähemale.

Ukraina on siiski üks kahe liidri tüliõunu.

Ta on toetanud Kiievi NATO-ambitsioone ja kiitnud heaks lahingudroonide Bayraktar TB2 tarnimise Ukrainale.

Washingtoni Instituudi teadur Söner Cagaptay ütles, et Erdoğani esmane mure on hoida majandust piisavalt tugevana, et anda tema kahanevale reitingule võimalus enne järgmisi valimisi taastuda.