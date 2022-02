Prantsusmaa asub koroonameetmeid leevendama

Samuti lõpevad osalejaskonna hulgale seatud piirangud kontsertidel, spordivõistlustel ja teistel üritustel. Kodukontoris töötamine pole enam kohustuslik, kuid see jääb soovitavaks.

Tegemist on piirangute kaheastmelise leevendamisega, mis kuulutati jaanuari lõpus välja sellele vaatamata, et päevane nakatumiste hulk kerkis eelmisel kuul rekordtasemetele. Varem on piiranguid leevendama asunud Inglismaa ja Taani.