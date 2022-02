«Ühiskond mõistab, et täiemahulise sõja võimalus Venemaaga on enam kui võimalik. Mingitel hetkedel on sõja alustamise oht olnud suurem, mingitel pisut väiksem. Praegu on see võimalus Vene vägede koondumise tõttu piirile ja lääneriikide luureandmetele tuginedes suurem kui eales varem,» rääkis Bereza. «Ja me ei räägi siin enam mingitest n-ö rohelistest mehikestest, vaid Venemaa eraldusmärkidega väeüksuste otsesest tungimisest Ukrainasse, sõjalennukite ja tankiüksuste kasutamisest meie territooriumil.»