Venemaa eesmärk on ümber defineerida Euroopa julgeolekuarhitektuuri nii, et tema mõjusfääride poliitika saaks legitiimseks. Sellele viitavad ka USA-le ja NATO-le esitatud kirjalikud nõudmised. Need ei räägi üksnes laienemise peatamisest ida suunas (sh Ukrainasse), vaid ka vägede ja relvastuse ära viimisest ning väljaõppe läbiviimise lõpetamisest Kesk- ja Ida-Euroopas, mis sisuliselt teeks võimatuks NATO kollektiivkaitse tagamise regioonis.