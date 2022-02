Äärmuslikud ilmaolud nõudsid viimase 40 aastaga Euroopas 142 000 elu

Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni hinnangul on ilmaga seotud katastroofide hulk viimase poole sajandi jooksul suurenenud, põhjustades suuremat kahju, kuid väiksema surmade arvu.

Euroopas ei võimalda viimase 40 aasta andmed EEA kinnitusel jõuda kindlale järeldusele, kas kahjusid on põhjustanud kliimamuudatused, sest viimastel aastatel kinnitust leidnud kahjud on väga korrapäratud.

«Kõiki ohte, mida kirjeldame kas ilma või kliimaga seonduvatena, mõjutavad ka klimaatilised tingimused. Ning see pole sama, mis öelda, et neid kõiki mõjutavad kliimamuutused,» ütles AFP-le EEA ekspert Wouter Vanneuville.

Viimaste uurimuste kohaselt, eriti valitsustevahelise kliimamuutuse nõukogu (IPCC) tööst nähtub, et taoliste sündmuste nagu põua ja metsatulekahjude sagedust ja tõsidust on lihtsam siduda kliimamuutustega, ütles ta.

«Näiteks mitte-troopiliste tormide puhul pole kliimasignaal Euroopas selge, seetõttu pole kindel, kas need sagenevad või mitte,» ütles ta.

Euroopa riikidest enim on räsida saanud Saksamaa, mis on viimase 40 aasta jooksul kandnud kahjusid 107 miljardi euro eest ja surnud on 42 000 inimest.