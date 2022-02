Venemaa on suurendanud Ukrainat puudutavat desinformatsiooni

Viimaste päevade jooksul lendu lastud narratiivid puudutavad näiteks väiteid, et Ukraina üksused kavandavad Donbassis erioperatsioone, õigustamaks NATO sõjalist tegevust ning et Ameerika Ühendriigid kavatsevad rünnata Venemaad Pekingi taliolümpia ajal.

Selliste valeuudiste peamine sõnum on see, et NATO ja Kiiev kujutavad Venemaale tõsist ohtu.