Tegelikkuses on Prantsusmaa, Eesti ja teised Malisse sõdureid saatnud maad pidevalt konsultatsioone pidanud juba nädalaid. «Ainuüksi eelmisel nädalal oli kaks-kolm kohtumist sel teemal,» ütles kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsler Tuuli Duneton.

Aasta algul sundis liitlasi kriisinõupidamistele info, et Bamako on riiki lubanud sõjakuritegudega seotud Vene palgasõdurid. Nüüd on Mali missioonidele üksusi saatnud Euroopa riikidele järjest suurem peavalu hunta enda tegevus.