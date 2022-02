INTERVJUU ⟩ Briti saadik soovitab Putinil mõelda Tšetšeeniale

Tellijale

Milline meeleolu valitseb viimaste Ukrainas ja selle ümbruses toimunud sündmuste ning kuhjuvate julgeolekupingete valguses praegu Briti saatkonnas Tallinnas?

Me teeme selle küsimusega kõvasti tööd. Julgen öelda, et see on meie esimene prioriteet.

Isegi siis, kui ma mullu suvel siia saabusin, oli meie töö fookus sõjalisel poolel, sest Tapal on Briti väed ja me oleme NATO eelpaigutatud pataljoni juhtriik. Viimasel paaril kuul on selle suuna töö veel kasvanud.

Kõvasti tööd tehakse Tapal teenivate vägedega ja loomulikult toimub palju arutelusid Eesti valitsuse esindajatega. See on väga regulaarne suhtlus – nii minul suursaadikuna kui ka pealinnast pealinna vestluste korraldamisel.

Üldiselt oleme me neist asjadest Eestiga väga sarnastel arusaamistel. Me näeme ohtu Venemaalt samasugusena. Me mõlemad tahame näha pingete leevendamist ja rahumeelset lahendust probleemile, mille Venemaa on tekitanud. Kuid me mõlemad ka usume, et selle juhtumiseks on tähtis heidutuse suurendamine, mis hõlmab endas nii ettevalmistust väga karmiks sanktsioonipaketiks – juhul, kui Venemaa tegutseb – ning ka meie kohaloleku tugevdamist NATO idatiival.