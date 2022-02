Samal ajal kui läänemaailma pilk on pööratud Ukraina piiri lähedale koondatud Vene vägedele ja võimalikule sissetungile Ukrainasse, on Vene agressioon õigeusu kirikus juba aset leidmas. See ei ohusta aga mitte ainult Ukrainat, kus Vene Õigeusu Kiriku jurisdiktsioonis tegutsev kirik on jätkuvalt suurima koguduste arvuga usuline ühendus, vaid potentsiaalselt kogu maailma.