Macron püüab Moskvas ja Kiievis Ukraina kriisi leevendada

Prantsuse president on pidanud pingete maandamiseks viimastel päevadel korduvalt telefonivestlusi Putini, Zelenskõi ja USA presidendi Joe Bideniga.

Presidendikantselei ütles neljapäeva õhtul, et Macroni viimastel kõnelustel Putini ja Zelenskõiga püüti leida «elemente, mis viiksid deeskaleerumiseni».

Lääneriigid teevad intensiivseid diplomaatilisi jõupingutusi, et kardetud Venemaa sissetung Ukrainasse ära hoida.

Ehkki Ukraina ei pea sissetungi tõenäoliseks, on pingeid taas suurendanud Pentagoni neljapäevane teade, et neil on tõendeid Moskva plaanist filmida ukrainlaste libarünnakut venelastele õigustamaks tegelikku kallaletungi Ukrainale.