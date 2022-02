FOTOD JA VIDEOD ⟩ Maroko päästjad kaevavad juba kolmandat päeva sügavast kaevust välja väikest poissi

Viieaastane Rayan kukkus Chefchaoueni provintsis asuvas Ighrani külas läbi kitsa kaevusuu sügavale maa all, kui oli õues mängimas. Päästjate teatel õnnestus neile eile saata lapseni hapnikuvarusid ja vett ning poiss olla andnud endast elumärki, vahendas AP.

«Ma palvetan ja anun jumalat, et ta tuleb sellest kaevust elusalt ja tervelt välja,» ütles lapse ema Wassima Kharchich kohalikule telekanalile 2M. «Palun jumal, leevenda minu valu ja tema valu selles tolmuaugus.»

Poisi isa Khalid Agoram rääkis meediale, et otsis teisipäeval last mitu tundi, enne kui avastas, et ta oli kukkunud kaevu.