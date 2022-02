Liibanoni ränk majanduskriis tõukab noori mehi ISISe rüppe

Bakr Seif pidi kahe nädala pärast abielluma, nii et tema ema ei imestanud sugugi, kui noormees ütles, et läheb kihlatuga kokku saama ja on lõunaks kodus tagasi. Kui ta aga ei naasnud öö hakuks koju, helistas ema poja pruudile, kelle sõnul polnud noormees tal külas käinud.