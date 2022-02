Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Kiiev oli just kaotanud ilma ühegi lasuta Moskvale Krimmi ning riigi regulaarväed – räsitud aastatepikkusest hooletusse jätmisest ja korruptsioonist – ei suutnud Ukraina idaosas rulluvat konflikti ohjata.

«Armee oli jõudnud olukorda, kus see ei suutnud vaenlasele vastu astuda,» ütles AFP-le Dolõnskõi, kes nüüd töötab veteranide ühenduses.

Ligi kaheksa aastat kestnud ja üle 13 000 inimese elu nõudnud konflikt on üksustele andnud lahingukarastuse, sõjaväge on põhjalikult reformitud ning seda on tugevdanud lääne relvastus ja väljaõpe.