Bordans rõhutas, et Riia on Moskvale lähim suurlinn, kust Deutsche Welle saab jätkuvalt edastada jooksvaid uudiseid Venemaalt, Valgevenest ja kogu piirkonnast. Riia on ka Baltimaade lennunduskeskus ja seal on kõrgelt arenenud infotehnoloogiline taristu.