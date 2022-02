Sel nädalal töövisiidil Saksamaal viibinud välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov märkis intervjuus Postimehele, et kuigi erimeelsusi sakslastel Balti riikidega on, moodustavad need pelgalt jäämäe veepealse osa, sest «head liitlased võivad mõnikord omada nüanssides erinevat poliitikat».